Indice UEFA : la France dans le top 5 avec de l’avance sur les Pays-Bas

De quoi relativiser la sale semaine du foot français.

Malgré les éliminations du PSG et de l’OM en demi-finales de la C1 et de la C3, la France conserve sa 5e place à l’indice UEFA. La Ligue 1 enverra donc trois clubs directement dans la nouvelle Ligue des champions (le 4e disputera les barrages) et comptera un total de sept clubs dans les compétitions européennes. Sur le bilan des cinq dernières saisons, la France (66 831 points) reste à des années lumières du top 4 et de l’Allemagne (86 624 points), qui pourrait encore en grappiller avec le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, tous les deux en finale.

La France creuse en revanche l’écart avec les Pays-Bas, à la traîne avec 61 300 points : parmi les représentants d’Eredivisie, seul le PSV Eindhoven a atteint les 8es de finale d’une compétition européenne, Feyenoord et l’Ajax s’étant tous deux vautrés. Mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. Dès la saison prochaine, la bagarre pour le top 5 pourrait s’annoncer ardue pour nos clubs français : ce classement ne prenant en compte que les cinq dernières saisons, les points glanés par le PSG et l’OL en 2019-2020 sortiront de l’équation.

Les regards des clubs français rêvant d’Europe sont désormais tournés vers la finale de la Coupe de France : une victoire parisienne qualifierait le 6e de Ligue 1 en C3 et 7e en C4. Youpi !