L’Australie souhaite créer un héritage culturel avec sa Coupe du monde

Marquer les esprits.

À quelques heures du coup d’envoi du premier match de l’Australie en Coupe du monde féminine, le directeur général de la fédération, James Johnson, a détaillé les bienfaits d’une telle compétition sur son territoire, dans les colonnes de L’Équipe. Très enjoué à l’idée de recevoir un tel événement, Johnson veut marquer le pays et rendre le tournoi inoubliable pour les Australiens. « Si elles gagnent, c’est fantastique, mais si ce n’est pas le cas, ce sera la même chose. Ce qui compte, c’est l’héritage qui grandira dans le temps, comme celui de Cathy Freeman lors des JO de 2000. Si vous parlez à nos filles, elles vous parleront d’elle, c’est une inspiration phénoménale pour nos joueuses. Elles veulent créer des moments de communion avec les supporters, qui resteront pendant des décennies. C’est ça le plus important. »

Le dirigeant est également revenu sur les moyens mis en place afin de pérenniser l’événement : « On voulait ramener une grande compétition mondiale pour notre communauté, créer un héritage. La pratique a déjà augmenté, et le gouvernement a investi pour créer des terrains. On l’a vu avec la maison des Matildas, où seront basées les Jamaïcaines, un centre de performance à 100 millions de dollars australiens (environ 61 millions d’euros), construit par des femmes, pour des femmes. »

Le résultat sportif reste tout de même important, non ?

Sam Kerr forfait pour les deux premiers matchs de l’Australie