Sam Kerr autorisée à manquer l’entraînement pour le couronnement de Charles III

Tout pour la couronne.

Chelsea reçoit Everton ce dimanche en championnat. Un match crucial pour les Blues, troisièmes, à quatre points du leader Manchester United, qui compte deux matchs de plus. Sam Kerr a pourtant été exemptée d’entraînement samedi… pour pouvoir participer à la cérémonie du couronnement du roi Charles III. L’attaquante australienne a en effet été choisie par le Premier ministre aussie Anthony Albanese pour défiler avec le drapeau de son pays, en tant que nation membre du Commonwealth. « Je n’étais pas sûre de pouvoir le faire parce que nous avons un match le dimanche, mais Emma (Hayes) a eu la gentillesse de me laisser manquer un entraînement pour cela », a souligné l’intéressée sur le site de son club.

Sam Kerr today led her nation’s delegation at the Coronation of King Charles III.

We’re so proud of you, @SamKerr1. 💙 pic.twitter.com/YaGwIEsTXG

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) May 6, 2023