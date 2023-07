Les footballeuses australiennes ont déjà vendu plus de maillots que les hommes

Indice de popularité.

Avant même le début de la Coupe du monde féminine (20 juillet – 20 août), les footballeuses australiennes ont la cote. La population du pays qui partage l’accueil de la compétition avec le voisin néo-zélandais est à fond derrière son équipe nationale et compte bien le prouver en arborant le maillot jaune et vert à travers les rues. Selon l’Australian Financial Review, les Matildas ont d’ores et déjà vendu plus de maillots que leurs homologues masculins depuis le Mondial au Qatar en novembre dernier.

Ashley Reade, le patron de Nike dans la région du Pacifique, estime que le potentiel marketing de l’équipe féminine est plus important que celui de l’équipe masculine, notamment grâce à l’influence de Sam Kerr, joueuse de Chelsea et capitaine de la sélection. « La demande de maillots est sans précédent », a-t-il affirmé.

À elles d’être meilleures que les hommes, battus par l’Argentine en 8es de finale de la dernière Coupe du monde.

