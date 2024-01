Tout Paris est prévenu.

À la veille du dernier match de poules de Ligue des champions contre Chelsea, décisif pour une qualification en quarts de finale, l’entraîneuse du Paris FC Sandrine Soubeyrand assure qu’elle et ses joueuses se sont offert « le droit de rêver » : « À travers les cinq précédents matchs, on s’est permis de rêver. L’atmosphère est plutôt positive. On sait que ça va être compliqué, que c’est une grosse équipe qui est certes déjà qualifiée, mais quand on s’appelle Chelsea, je sais qu’elles ne nous feront aucun cadeau. Mais on a envie d’y croire et on y croit tout simplement. » La coach parisienne estime que « quoi qu’il arrive », le club aura fait une « super campagne de Ligue des champions » : « Y a six mois de ça, si on nous avait dit qu’on pouvait jouer pour se qualifier pour un quart de finale en Ligue des champions, je pense qu’on aurait rigolé. »

🙌 𝑉𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑧 𝑞𝑢𝑒 𝑐’𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒́ ? 𝑁𝑜𝑛, 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑛𝑡 𝑣𝑟𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 ! • 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐅𝐂 – 𝐂𝐇𝐄𝐋𝐒𝐄𝐀 | 𝟑𝟎.𝟎𝟏 | 𝟏𝟖𝐇𝟒𝟓 | 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐄𝐓𝐘 • 🎟 https://t.co/xDGxLQRa7y 🔵⚪ #CertifiéParis #UWCL pic.twitter.com/HF5zLaM19G — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) January 27, 2024

Pour cette rencontre décisive chez elles, les joueuses se sont motivées à créer une série de vidéos promotionnelles pour donner l’envie aux supporters de venir les encourager mardi soir à Charléty. « L’idée est partie de Gaëtane, il fallait qu’on fasse quelque chose qui fasse un peu de buzz autour du match, pour faire plus que les 10 000 spectateurs qu’on attendait contre le Real. On a réussi à monter un petit projet avec l’aide des gens de la com’, du club et des gens de l’extérieur et on a filmé ça en deux heures dans les rues après l’entraînement », raconte Thea Greboval. Une initiative que salue leur coach : « Pour elles, ça a un sens parce que quand vous jouez devant 12 000 personnes, 15 000 ou 10 000, c’est quand même plus sympa que de jouer devant 1 500 personnes ou 500. […] Même si c’est leur job de jouer au foot, c’est aussi bien d’être porteur de valeur. »

Reste plus qu’à assurer aussi sur le pré.

Sam Kerr et Chelsea dévissent le Paris FC