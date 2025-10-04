Florent Mollet rebondit en Suisse

Rebond inattendu pour Mollet.

Sans club depuis la fin de son aventure avec Nantes cet été, Florent Mollet va poursuivre son chemin en Suisse. Le milieu offensif français de 33 ans s’est engagé avec Lausanne-Sport pour une saison plus une en option comme annoncé par sa nouvelle écurie.

Un nouveau challenge pour le joueur passé par Dijon, Créteil, Metz, Montpellier, Schalke 04 et Nantes qui pourrait ressembler au dernier d’une carrière riche de 230 matchs de Ligue 1 et près de 400 dans le milieu professionnel.

Pas mal comme nouvelle mission, non ?

