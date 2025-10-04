S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Florent Mollet rebondit en Suisse

AC
Florent Mollet rebondit en Suisse

Rebond inattendu pour Mollet.

Sans club depuis la fin de son aventure avec Nantes cet été, Florent Mollet va poursuivre son chemin en Suisse. Le milieu offensif français de 33 ans s’est engagé avec Lausanne-Sport pour une saison plus une en option comme annoncé par sa nouvelle écurie.

Un nouveau challenge pour le joueur passé par Dijon, Créteil, Metz, Montpellier, Schalke 04 et Nantes qui pourrait ressembler au dernier d’une carrière riche de 230 matchs de Ligue 1 et près de 400 dans le milieu professionnel.

Pas mal comme nouvelle mission, non ?

Tiens, on a retrouvé la trace de Konrad de la Fuente

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!