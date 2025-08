Pour son deuxième match avec Lille, Olivier Giroud s’offre un doublé

La saison de l’Olive !

On le croyait venu profiter de sa pré-retraite au milieu des fricadelles et des potjevleeschs, mais non, Olivier Giroud est toujours dans la place. Erling Haaland est un grand fan des tap-in ? Olivier les aime également à l’image de son premier but avec Lille en cet après-midi d’août. Placé au bon endroit, comme toujours, Gigi a patienté, devant les buts, attendant que Hákon Haraldsson ne lui délivre un petit caviar devant les buts. Un pion important à une semaine de la reprise des Lillois qui débuteront le championnat à Brest, le 17 août prochain.

🔥👊 Il est là le premier but d'Olivier Giroud avec le LOSC ! En attaquant chevronné et opportuniste qu'il est, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a ouvert le score face à Venezia. pic.twitter.com/QqleFh8ORd — RMC Sport (@RMCsport) August 6, 2025

Il voit double

Mais vous croyez que ça s’arrêtait déjà ? Mais non ! Un tap-in en attire toujours un autre. Cette fois-ci, c’est bien l’ami Thomas Meunier qui a délivré un caviar dans les pieds de l’ancien neuf des Bleus. Finition, dans un but à moitié vide encore une fois, tout ça en première mi-temps et avant de laisser sa place à la pause.

Il est là le numéro 9 que Manchester United attendait, et en plus, il était gratuit…

