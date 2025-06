Giroud, la tentation de Lille

Annoncé du côté de Lille ces dernières heures, Olivier Giroud pourrait bien retrouver la France et la Ligue 1, après treize années d'exil. Un retour sympathique d'un point de vue promotionnel (et émotionnel), mais aux contours plus flous au niveau sportif.

Samuel Umtiti, Djibril Sidibé, Steven NZonzi, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Corentin Tolisso, Benjamin Mendy, bientôt Paul Pogba et maintenant Olivier Giroud ? Les champions du monde 2018 se sentiraient-ils bien au bercail ? Alors qu’on le pensait en pré retraite du côté de Los Angeles, l’attaquant de 38 piges pourrait bien revenir en Europe et en Ligue 1, du côté de Lille plus exactement. Une possible arrivée dans le Nord au coup marketing indéniable mais à l’apport sportif potentiellement limité.

Un peu moins d’un an après son départ pour une aventure plutôt sexy sur le papier, le pli n’a pas pris. Sous contrat jusqu’à la fin de l’année civile, et avec un salaire annuel estimé à trois millions d’euros en Californie, il reste évidemment des barrières à faire tomber pour l’arrivée du bomber du côté de Pierre Mauroy, tout autant que les doutes sur son niveau actuel devront être confrontés à l’épreuve du terrain.

Le Giroud de la fortune

Avec une cote au beau fixe dans l’Hexagone, Giroud peut s’offrir une belle tournée d’adieu dans les stades français, lui qui a quitté la Ligue 1 il y a maintenant treize ans, sur un titre de champion de France avec Montpellier. Homme fort d’un titre surprise, le Savoyard avait vu sa popularité exploser auprès de ses compatriotes, déjà. Depuis, il a accumulé 137 capes avec l’équipe de France, en est devenu son meilleur buteur (57 réalisations), et, bien évidemment, a décroché la Coupe du monde 2018. Avec son image de gendre idéal, il donnerait d’office un capital sympathie au LOSC et se verrait presque certainement ovationné à chaque apparition ou entrée en jeu, pour service rendu à minima. Les dernières rumeurs l’annoncent en tout cas motivé à l’heure de se lancer dans un nouveau (ultime ?) challenge.

J’adorerais qu’il nous rejoigne car il a tout ce que nous recherchons en termes de jeu, d’expérience, d’exigence mais aussi de valeurs humaines. Olivier Létang, à L’Équipe

Peut-être que les fans français emboiteront le pas des fans d’Arsenal en lui consacrant des chants ou en reprenant Vegedream, mais il sera à n’en point douter une bonne raison de se déplacer au stade pour voir évoluer les Dogues. Les revenus billetteries pourraient le remercier, au même titre que les ventes de maillots. À l’heure où l’attractivité des droits télés a pris un sacré coup avec la relégation prononcée à l’encontre de l’OL, l’arrivée d’un champion du monde 2018, couplée à celle potentielle de Paul Pogba à Monaco, serait une aubaine pour le projet de chaîne de la LFP.

Qualifié en Ligue Europa, le LOSC ne dirait certainement pas non au vécu de Giroud, qui a déjà largement brillé dans la compétition et qui débarquerait avec un palmarès long comme le bras, au profil idoine pour encadrer un effectif finalement assez jeune (25,8 ans de moyenne d’âge l’an dernier). Les propos tenus par Olivier Létang, président de Lille, à L’Équipe vont en tout cas dans ce sens : « J’adorerais qu’il nous rejoigne car il a tout ce que nous recherchons en termes de jeu, d’expérience, d’exigence mais aussi de valeurs humaines. »

Yilmaz avait bien cassé la Burak

Le frisson d’une potentielle arrivée du champion du monde laisse aussi place à la nostalgie à Lille, où pas grand monde n’a oublié que le dernier pari de la sorte de la part du LOSC avait plus que fait mouche. Débarqué en provenance de Beşiktaş à 35 piges, l’attaquant turc s’était imposé comme l’un des hommes clés du titre lillois de 2021. Sauf que Giroud en a aujourd’hui 38, il fêtera ses 39 en septembre, et ne sort pas d’une saison à 13 buts en 25 matchs.

Avec 5 petits pions en 37 apparitions, le buteur est très loin de ses standards depuis son départ outre-Atlantique, au point de ne pas être un titulaire indiscutable ces derniers mois. Pourtant, les vieilles gloires européennes ont pris l’habitude de briller en MLS, même âgées. Sa méforme interroge donc sur sa capacité à faire des différences en Ligue 1, et ce n’est pas sa Coupe du monde des clubs traversée comme un fantôme qui incitera à l’optimisme. Déjà lors du dernier Euro, Didier Deschamps, pourtant l’un de ses plus grands soutiens, avait acté son déclassement sportif en ne l’utilisant qu’avec une grande parcimonie.

🗣️ OLIVIER GIROUD Doesn't get any better than that free kick 😮‍💨@MLS account is open🔓 https://t.co/MrD35rP1GF pic.twitter.com/uSyj95SZAu — LAFC (@LAFC) April 20, 2025

Orphelin de Jonathan David et de ses 109 buts avec les Dogues, Lille ne possède plus de buteur invétéré sur le front de son attaque. Chuba Akpom va retourner à Séville, quand le jeune Matías Fernández-Pardo (20 ans), aussi prometteur soit-il, ne semble pas en mesure d’assumer seul le rôle de buteur. Le besoin est donc réel, mais sera-t-il comblé ? Entre un tout jeune avant-centre et un beaucoup plus vieux, la rotation s’annonce déséquilibrée et mériterait à voir un titulaire en puissance débarquer dans le Nord. Rien ne dit que Lille n’est pas déjà en train de plancher sur le sujet, mais s’appuyer uniquement sur cette doublette reviendrait à un sacré pari, pour une équipe qui n’avait « que » la septième attaque du championnat l’an dernier, à égalité avec Brest. Si son pied gauche et son coup de tête ne sont certes pas partis, les jambes et la condition physique restent de gros points d’interrogations pour le club nordiste. Mais ce genre de pari pourrait bien devenir monnaie courante cet été, alors que les portefeuilles seront largement encadrés durant l’intersaison.

Lille chercherait à enrôler Olivier Giroud