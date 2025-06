Le schmilblick des droits TV avance doucement

C’est l’heure de vérité pour le projet média de la Ligue.

Après des mois de flou artistique et de tractations en coulisses, la LFP touche enfin au but : son projet de chaîne maison entre dans sa dernière ligne droite. Ce lundi 23 juin, deux prétendants se livrent un duel final pour décrocher la production de cette future chaîne du foot français, selon RMC Sport. D’un côté, 21 Production, branche audiovisuelle du groupe L’Équipe, menée par Vincent Broussard. De l’autre, Mediawan, avec Éric Hannezo à la baguette. Le grand gagnant devrait être annoncé sous peu.

Canal+ et beIN toujours dans le coup

Canal+, qui espérait récupérer un petit morceau du gâteau (comme la fameuse affiche du dimanche soir), se contentera d’être un simple canal de diffusion, au même titre que les FAI, Amazon ou DAZN. beIN Sports reste aussi dans la boucle. Le diffuseur qatari conserve le créneau du samedi à 17h pour 78,5 millions d’euros l’année, et pourrait même allonger 20 millions de plus via un partenariat commercial avec les clubs.

Enfin, pour les supporters, Nicolas De Tavernost a promis, toujours pour RMC Sport, que le coût pour voir la L1 la saison prochaine ne devrait pas dépasser les 20 euros par mois.

Le prix d’un bon resto le vendredi soir finalement.

Jurassic Park, Doritos, Arbre Magique : les sponsors les plus improbables des maillots de foot