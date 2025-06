Le dernier match d’Olivier Giroud aux États-Unis

L’amour toujours pour Gigi ?

Olivier Giroud a disputé ses dernières minutes avec le Los Angeles FC. Dans la nuit, l’attaquant français a gratté ses crampons une dernière fois en MLS. Malgré un trio d’attaque Giroud – Javairô Dilrosun (celui de la grande époque de Bordeaux) – Denis Bouanga, son club s’est incliné à domicile contre les Vancouvers Whitecaps (0-1), à cause d’un but de l’ancien Havrais Emmanuel Sabbi. L’attaquant quitte les States et le BMO Stadium en ayant marqué 5 buts en 37 matchs. Il aura aussi disputé deux finales de coupes, marquant lors des deux matchs.

« J’aurais aimé avoir plus d’impact sur l’équipe et sur les résultats, a-t-il déclaré en conférence de presse. En fin de compte, c’était une bonne expérience. Maintenant, j’ai besoin d’un nouveau chapitre. J’ai besoin de me lancer un nouveau défi. Quand j’ai eu l’opportunité de revenir en France, je l’ai saisie. » Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’envole pour Lille, où il est attendu pour démarrer une dernière aventure à 38 ans, treize piges après son départ de France. Lille – Monaco, où a signé Paul Pogba, est prévu pour le 24 août.

L’Olivier et Lille d’olive.

