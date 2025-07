Olivier Giroud : « C'était important de finir ma carrière en France »

Comme s’il avait besoin d’être encore présenté

Contacté par Olivier Létang, président du LOSC, « il y a environ deux semaines », Olivier Giroud était présenté ce mardi à la presse. L’avant-centre affirme avoir « tout de suite été séduit par le projet lillois. Revenir en France 13 ans plus tard, c’est une chance et un défi incroyable pour moi. » L’ancien international français avait quitté Montpellier pour se rendre à Arsenal à l’été 2012, après avoir réalisé sa saison la plus prolifique en championnat (21 buts en 36 matchs) et s’offrant un titre de champion de France.

Olivier Giroud, qui s’est envolé à Los Angeles l’été dernier, n’aura passé qu’un an aux États-Unis. Pour sa première conférence de presse en tant que Lillois, l’ancien Gunner a déclaré qu’il était « important de finir [sa] carrière en France. » Quelques septiques ont tout de même émis des doutes sur sa capacité à jouer au plus haut niveau, mais Olive est clair : « Je me sens bien physiquement, ne vous inquiétez pas ! Je suis prêt à relever ce challenge encore une année. »

L’Europe comme réjouissance

L’attaquant français de 38 ans (39 en septembre prochain) sait qu’il ne sera pas titulaire d’office, mais sans que ça soit un problème : « La concurrence m’a toujours fait avancer, j’ai eu besoin de ça. » Giroud a affirmé être « excité de pouvoir jouer une Coupe d’Europe avec Lille », lui qui compte une Coupe du monde, une Ligue des champions et une Ligue Europa à son palmarès.

Si Paul Pogba peut encore espérer être rappelé en équipe de France, Olivier Giroud préfère ne plus y penser : « J’ai reçu un hommage extraordinaire en mars qui m’a beaucoup ému et j’ai fermé la page. »

C’est l’heure de faire une Burak Yilmaz.

