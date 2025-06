Le Los Angeles FC annonce le départ d'Olivier Giroud

Oh !

Comme attendu, le Los Angeles FC a annoncé officiellement ce vendredi le départ de l’attaquant français Olivier Giroud sur ses réseaux sociaux. Le champion du monde 2018 disputera son dernier match avec le club américain dans la nuit de dimanche à lundi contre les Whitecaps de Vancouver. Arrivé en juillet dernier dans la franchise californienne, l’avant-centre de 38 ans a vécu une saison plus que compliquée avec seulement 5 buts inscrits en 37 matches disputés. Sous contrat jusqu’en décembre prochain, le champion du monde 2018 devrait retrouver la Ligue 1 en signant au LOSC, 13 ans après son départ de Montpellier. La visite médicale de Giroud serait programmée dans les prochains jours. L’ancien buteur, passé aussi par Arsenal et Chelsea, devrait signer un contrat d’un an.

"It's yours, my friend!" 🏆

Scored in the Final ➡️ Delivered the Cup to the @LAFC3252 pic.twitter.com/maZileGDqH

— LAFC (@LAFC) June 27, 2025