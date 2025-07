Hervé Renard déclare sa flamme à Achraf Hakimi

Achraf a trouvé un prophète en son pays.

On connaissait l’amour d’Hervé Renard pour le continent africain, lui qui a tant œuvré pour les sélections nationales en remportant deux fois la CAN (2012 et 2015). Actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite, le coach français s’est livré au média sportif marocain 360 Sport. Il a notamment fait l’éloge de son ancien poulain Achraf Hakimi, qu’il avait à l’époque lancé en tant que sélectionneur du Maroc (2016-2019).

« Il a été exceptionnel »

« Lorsqu’on est formé au Real Madrid, c’est déjà le signe qu’on possède de grandes qualités, a confirmé l’ancien coach de Sochaux et du LOSC. De Dortmund à l’Inter Milan, puis au Paris Saint-Germain, il n’a rejoint que de grands clubs, ce qui témoigne pleinement de son talent. » Maître Renard ne s’est pas arrêté là concernant le latéral droit qui vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière en cumulant 11 buts et 16 passes décisives en 55 rencontres. Largement suffisant pour glaner le Ballon d’or selon son ex-coach. « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde aujourd’hui. Il est, pour moi, le Ballon d’or de cette saison tant il a été exceptionnel, régulier et décisif dans toutes ses performances. »

Et ça fera une occasion de plus pour enfiler une chemise blanche.

Achraf Hakimi : prime à la régularité