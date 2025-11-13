S’abonner au mag
  CAN 2025

Un drame sur le chantier d’un stade de la CAN

CDB
Une chute fatale.

Un mois avant le début de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, les derniers chantiers accélèrent la cadence pour être prêts à temps. C’est le cas du stade Ibn-Batouta de Tanger, qui a connu des travaux importants pour augmenter sa capacité à 75 000 places avant cette CAN 2025, et surtout la Coupe du monde 2030. Ce jeudi, des médias marocains ont annoncé le décès d’un agent d’entretien qui travaillait sur ce chantier.

Une enquête a été ouverte

Alors qu’il nettoyait une façade extérieure du stade, en vue de sa réouverture ce vendredi, l’ouvrier aurait fait une chute mortelle. D’après Africa Soccer, les services d’urgence n’ont pas réussi à le sauver, malgré une intervention rapide.

Plusieurs témoins sur place ont décrit un « incident déchirant ». « Tout le monde est dévasté, a témoigné un des ouvriers. Il était travailleur et respecté de tous les membres de l’équipe. » Les autorités marocaines ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, avec comme enjeu la vérification des mesures de sécurité du chantier.

Le stade va accueillir fin décembre trois matchs du groupe D (Sénégal, Bénin, Botswana, RD Congo), ainsi qu’un huitième, un quart et une demi-finale de la Coupe d’Afrique.

