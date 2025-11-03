S’abonner au mag
Los Angeles se qualifie et Hugo Lloris stoppe (encore) un penalty

Le Los Angeles FC s’est qualifié pour les quarts de finale de la MLS cette nuit à Austin (1-4), et les anciens de la Ligue 1 ont brillé. En mode MVP, Denis Bouanga a délivré une passe décisive à Son Heung-min (21e) et s’est offert un doublé (25e, 44e). Hugo Lloris a aussi répondu présent à la 39e minute en stoppant un penalty – pas très bien tiré, certes – de Myrto Uzuni. Le timing n’était pas anodin puisqu’Austin aurait alors pu revenir à un but du LAFC.

Le champion du monde 2018 avait déjà arrêté un penalty en septembre – avec beaucoup de chance puisque le ballon avait frappé le poteau avant de lui arriver dessus. Le Français est même passé proche du back to back sur un nouveau penalty, cette fois tiré par Daniel Pereira : il est parti du bon côté et a touché le ballon du bout des doigts, mais sans pouvoir le détourner (45e+6).

Le football il a changé.

Son Heung-min a envie de faire de vrais adieux à Tottenham

