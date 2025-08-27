MLS : Retraite forcée pour le frenchie Maxime Chanot

La vraie définition d’un exil réussi.

A 35 ans, Maxime Chanot est contraint de mettre un terme définitif à sa carrière de joueur. Le défenseur franco-luxembourgeois fait les frais des complications liées à une commotion cérébrale subie l’hiver dernier. Depuis un match disputé avec le Los Angeles FC de Hugo Lloris au mois d’avril face à San José… plus rien. L’heure était donc venue de dire stop.

Mais en regardant dans le rétro, Maxime Chanot a de quoi sourire. Formé à Nancy, d’où il est originaire, puis au Stade de Reims, il débute en pro à Sheffield United en 2006, mais sa carrière peine à décoller, tant à Gueugnon qu’au Mans, en passant par la D2 belge. Le salut viendra d’un coup de fil de Patrick Vieira qui le veut au New York City FC.

Direction le pays de l’Oncle Sam en 2016. Dans la Big Apple, Chanot remporte le championnat de la Conférence Est en 2021 puis la MLS Cup la même année. La saison suivante, il inscrit à son palmarès la Campeones Cup, remportée face aux Mexicain de l’Atlas FC. Au total, il aura disputé pas moins de 199 matchs avec le NYCFC et marqué dix buts, de quoi le faire entrer dans la légende du club.

Après quelques mois passés à l’AC Ajaccio, celui qui a porté à 71 reprises le maillot de la sélection du Luxembourg (le pays de sa mère) tente une dernière pige en changeant de côte, mais sans succès.

Qu’importe, avec la Green Card qu’il a obtenue en 2017, son avenir aux Stazunis est tout assuré.

