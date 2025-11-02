S’abonner au mag
  Serie A
  J10
  Milan-Roma (1-0)

Le Milan passe par un trou de souris contre la Roma

Le Milan passe par un trou de souris contre la Roma

Milan 1-0 Roma

But : Pavlović (39e) pour les Rossoneri

L’un des chocs de ce début de saison en Serie A mettait aux prises l’AC Milan à la Roma, à San Siro, pour le compte de la 10e journée de championnat. Les locaux s’en sont sortis, avec le minimum (1-0).

Milan a pris les devants avant la pause, sur un contre bien mené par Rafael Leão, venu servir en retrait Strahinja Pavlović, qui a suivi le mouvement pour conclure (39e). En fin de partie, Youssouf Fofana a concédé un penalty évitable en mettant sa main sur un coup franc de Lorenzo Pellegrini. Penalty manqué par Paulo Dybala, ou plutôt bien arrêté par Mike Maignan (82e).

L’AC Milan coiffe donc la Roma en chipant la place de troisième, à la différence de buts. L’Inter, Milan et la Roma se tiennent à égalité de points (21), à seulement un point du leader Naples.

Serie A : le Milan commence mal, la Roma débute bien

