  • FA Cup
  • 1er tour
  • Burton-St Albans (6-0)

Un peu trop alcoolisée, la mascotte de St Albans se fait virer du stade

QB
Un peu trop alcoolisée, une mascotte se fait virer du stade

Sammy the Saint porte mal son nom.

St Albans n’a pas brillé samedi lors du premier tour de la FA Cup en se faisant rosser par Burton Albion (6-0). Sa mascotte non plus. Venu pour aider son équipe à réaliser un exploit face au club de League One, quatre divisions de mieux que St Albans, Sammy the Saint a lamentablement failli. La faute à un avant-match très mal géré, où il n’a visiblement pas lésiné sur la boisson.

La mascotte est apparue titubant au bord de la pelouse, galérant à enjamber un simple panneau publicitaire. Un spectacle affligeant (ou drôle, selon les goûts) qui n’a pas duré longtemps : Sammy a vite été escorté loin du terrain par les stewards, histoire que l’on puisse se concentrer sur le match.

Rendez-vous devant la commission de discipline.

C1 : L'Ajax cartonne Liège, le Celtic et le Fener passent à la trappe

QB

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Revivez Brest-Lyon (0-0)
