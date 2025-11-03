Un peu trop alcoolisée, une mascotte se fait virer du stade

Sammy the Saint porte mal son nom.

St Albans n’a pas brillé samedi lors du premier tour de la FA Cup en se faisant rosser par Burton Albion (6-0). Sa mascotte non plus. Venu pour aider son équipe à réaliser un exploit face au club de League One, quatre divisions de mieux que St Albans, Sammy the Saint a lamentablement failli. La faute à un avant-match très mal géré, où il n’a visiblement pas lésiné sur la boisson.

Nothing to see here, just St Albans City mascot “Sammy the Saint” struggling to stand up after a skin full 😂 And he then ended up getting kicked out! 😬 yes really! 😂 Non league St Albans City who were away at League One Burton Albion in the FA Cup lost the game 6-0.… pic.twitter.com/4g2FclP4r8 — Proper Football (@ProperFootball8) November 1, 2025

La mascotte est apparue titubant au bord de la pelouse, galérant à enjamber un simple panneau publicitaire. Un spectacle affligeant (ou drôle, selon les goûts) qui n’a pas duré longtemps : Sammy a vite été escorté loin du terrain par les stewards, histoire que l’on puisse se concentrer sur le match.

Rendez-vous devant la commission de discipline.

