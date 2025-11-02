Le Barça domine Elche pour ne pas se laisser distancer

FC Barcelone 3-1 Elche

Buts : Yamal (9e), Torres (12e) et Rashford (61e) pour les Blaugrana // Mir (42e) pour les Franjiverdes

Le Barça express.

Rapidement devant au score grâce à Lamine Yamal et Ferran Torres, Barcelone n’a pas trop eu à forcer son talent pour battre Elche et ne pas voir le Real Madrid s’envoler encore un peu plus en tête de la Liga (3-1).

Une rencontre dans laquelle la décision s’est faite rapidement, grâce d’abord au troisième but de Yamal en Liga sur un bel enchaînement conclu d’un enroulé gagnant (1-0, 9e). Un but puis deux, cette fois sur une conclusion de Ferran Torres, mis sur orbite par le maître à jouer catalan : Fermín López (2-0, 12e). Une entame parfaite qui aurait pu être gâchée par Rafa Mir, venu réduire le score avant la pause en profitant de la position trop haute de la défense blaugrana, Ronald Araújo tentant même de jouer le hors-jeu à l’orée du camp adverse (2-1, 42e).

[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA 🤩 Le golazo de Yamal ! 🔥 Dans la tourmente, le prodige catalan se rassure et ouvre le score d'un enchaînement sublime !https://t.co/JOADy74AFX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 2, 2025

Mais si l’attaquant prêté par Séville à Elche trouve la barre puis le poteau en seconde période, les visiteurs ne reviendront pas. La faute à une nouvelle inspiration de Fermín López pour envoyer Marcus Rashford gagner son un-contre-un face à Adria Pedrosa et envoyer une mine sous la barre (3-1, 61e). Plus rien ne sera marqué malgré une fin de partie ouverte qui aura une nouvelle fois vu les prodiges Roony Bardghji et Dro Fernández fouler la pelouse de Montjuïc. Mission accomplie pour le Barça : rester à cinq points du leader madrilène.

C’est quand le prochain Clásico ?

