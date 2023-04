Le Barça et Lewandowski engrangent contre Elche

Elche 0-4 Barcelone

Buts : Lewandowski (20e, 66e), Fati (56e) et Torres (70e)

What Elche ?

Le duel des extrêmes entre le Barça et Elche a logiquement tourné à l’avantage du leader ce samedi (0-4). Muet depuis le déplacement à Old Trafford le 23 février, Robert Lewandowski s’est rattrapé en frappant deux fois. Sur un coup franc de Jordi Alba, le Polonais a d’abord profité d’une remise de Ronald Araujo pour marquer, du droit, son 16e but en Liga (0-1, 20e). Ansu Fati a remonté 40 mètres balle au pied et fait le break d’un tir croisé (0-2, 56e), puis Lewy s’est remis en action pour concrétiser le bon pressing de Jules Koundé et Gavi (0-3, 66e).

Il aurait même pu signer un triplé avec un peu plus de précision sur un centre de Ferran Torres, repris de l’épaule (42e). Torres a lui-même corsé l’addition d’une frappe au ras du poteau (0-4, 70e), en conclusion d’une soirée tranquille. Elche a dû patienter jusqu’au money time pour enfin inquiéter Marc-André ter Stegen, sauvé par sa barre sur une tête de Fidel (85e) puis décisif face à Josan (90e+2). Le Barça porte provisoirement son avance à 15 points sur le Real Madrid, qui reçoit Valladolid dimanche.

Une bonne manière de préparer le cinquième Clásico de la saison, mercredi, au Camp Nou.

Elche (4-4-1-1) : Badia – Palacios, Bigas, Mascarell, Clerc – Morente (Josan, 65e), Carmona, Gumbau, Blanco (Nico, 65e) – Chaves – Milla (Ponce, 76e). Entraîneur : Sebastián Becaccece.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Alba, Alonso, Araujo (Torre, 78e), Koundé – Roberto, Garcia, Gavi (Kessié, 68e) – Fati (Garrido, 84e), Lewandowski, Torres. Entraîneur : Xavi.

