La France éliminée en quarts de la Coupe du monde U17 par les Pays-Bas

Sabordage en règle.

Alors qu’elles menaient 2-0 à l’entame du temps additionnel, les Bleuettes ont perdu en quarts de finale de la Coupe du monde U17 face aux Pays-Bas (2-2, 6-7 aux tirs au but). Rachael Adedini en première période et Luna Laboucarie à l’orée de ces minutes supplémentaires fatidiques avaient pourtant mis les jeunes protégées de Mickael Ferreira sur la voie de la qualification pour les demi-finales du tournoi.

🇫🇷 - 🇳🇱 Les Pays-Bas égalisent au bout du bout face à l'équipe de France, qui a pourtant mené 2-0 au début du temps additionnel ! Suivez le quart de finale de la Coupe du monde U17 en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/3eUMvPnAK3 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 2, 2025

Mais comme lors de l’Euro de la catégorie face à ce même adversaire, c’est aux tirs au but que tout s’est décidé, et avec la même issue. La faute à des buts signés Rochelity Dap et Ranneke Derks dans les tout derniers instants. Deux premiers échecs ont d’abord permis aux Néerlandaises de mener 3-0 dans la séance de tirs au but, avant que les Françaises ne recollent à 3-3… pour finalement s’incliner lors de la mort subite.

On sait si elles avaient travaillé les tirs au but en amont ?