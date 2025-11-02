Ousmane Dembélé s’est entraîné à deux jours du choc face au Bayern Munich

L’espoir est donc permis.

Entré en jeu face à Nice, Ousmane Dembélé a semble-t-il terminé la rencontre avec une nouvelle douleur au niveau des ischios. De quoi craindre le pire pour le fragile attaquant parisien, alors que se profile le choc face au Bayern Munich, ce mardi soir. Bonne nouvelle toutefois ce dimanche : le tout récent Ballon d’or a pu participer à la séance d’entraînement des Rouge et Bleu.

Deux semaines après son grand retour contre le Bayer Leverkusen (célébré par un but), Ousmane Dembélé pourrait donc être de la partie, devant un public ravi de le retrouver ce samedi soir, plus de deux mois après sa dernière apparition au Parc des Princes.

Toute la porte d’Auteuil espère ne pas attendre autant avant de revoir son chouchou.

