Liam Rosenior s’excuse après ses propos sur l’arbitrage d’OL-Strasbourg

Liam Rosenior s’excuse après ses propos sur l’arbitrage d’OL-Strasbourg

La nuit porte conseil, deux nuits encore plus.

Dimanche soir, le Racing Club de Strasbourg s’est incliné dans les ultimes instants sur la pelouse de Lyon (2-1). Et si la défaite a eu un goût plus amer que d’habitude pour l’entraîneur des Alsaciens, Liam Rosenior, c’est parce quil n’avait pas digéré l’exclusion de son défenseur Ismaël Doukouré.

Auteur d’une intervention musclée sur l’attaquant lyonnais Malick Fofana sorti sur civière par la suite, le défenseur français avait dans un premier temps reçu le soutien de Liam Rosenior : « Doukouré n’a pas fait un tacle dangereux mais ça s’est terminé par une blessure, le pied de Fofana étant planté dans le sol », avait assuré le coach britannique.

« J’ai eu tort sur le carton rouge, je m’excuse »

Ce mardi, Liam Rosenior a pu revenir sur le sujet en conférence de presse avant la rencontre de mercredi face à Auxerre. L’occasion pour l’entraîneur de reconnaître ses torts, compte tenu notamment de la gravité de la blessure de Malick Fofana : « On fait tous des erreurs, j’ai réagi à chaud, j’ai eu tort sur le carton rouge. Je m’excuse. J’espère que Malick Fofana se rétablira rapidement. »

Qui pour lui dire qu’on ne s’excuse pas : on demande pardon.

L’OL peut-il survivre sans Malick Fofana ?

