Liam Rosenior peste contre l’arbitrage après la défaite face à l'OL

Olivier Létang s’est peut-être fait un ami.

En clôture de la 8e journée de championnat, l’Olympique lyonnais s’est offert Strasbourg ce dimanche soir, dans les derniers instants de la rencontre (2-1). Première défaite depuis un mois pour les Alsaciens, et nouvelle grosse colère pour Liam Rosenior. L’entraîneur anglais n’a pas digéré l’arbitrage, estimant injuste l’expulsion (pourtant logique) de son défenseur Ismaël Doukouré, coupable d’un tacle appuyé sur Malick Fofana, sorti sur civière (67e).

Rosenior n’a pas digéré l’expulsion de Doukouré

« Je ne veux pas parler des arbitres mais ça nous a affectés et je dois le faire. J’ai du mal à avaler l’arbitrage, s’est agacé Rosenior après le match. Ce n’est peut-être pas votre avis mais c’est le mien. L’arbitre a jugé la blessure pas l’action. Doukouré n’a pas fait un tacle dangereux mais ça s’est terminé par une blessure, le pied de Fofana étant planté dans le sol. »

Le coach du Racing a rappelé que les Strasbourgeois n’étaient jamais vraiment servis par l’arbitrage dans les gros matchs, entre Marseille, Monaco… et maintenant Lyon. Soit trois défaites : « Mais chaque fois, il y a eu un souci arbitral, un hors-jeu contre Monaco qui n’existait pas, contre Marseille aussi. Et je ne dis pas que les arbitres sont contre nous, je donne simplement mon point de vue. »

Strasbourg dérange, c’est ça ?

