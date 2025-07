Sunderland, un mercato à faire pâlir les clubs de Ligue 1

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures avant que Granit Xhaka ne soit la septième recrue de Sunderland. L’international suisse de 33 ans va donc quitter le Bayer Leverkusen pour évoluer sous les ordres de Régis Le Bris et rejoindre Reinildo Mavanda, Enzo Le Fée (option d’achat levée), Habib Diarra, Noah Sadiki, Chemsdine Talbi et Simon Adingra qui ont tous rejoint le promu au cours de ce mois de juillet. Un mercato frénétique à l’image de ceux réalisés par Ipswich Town l’an dernier, qui au même moment avait déjà réalisé cinq transferts pour un montant de 72,4 millions d’euros, ou Nottingham Forest deux ans avant avec ses 22 recrues et la bagatelle de 161,25 millions d’euros dépensés. Des investissements à la rentabilité contrastée, puisque si les Tractor Boys sont retournés d’où ils venaient après un an dans l’élite, quand les Tricky Trees ont de leur côté longtemps flirté avec la zone de relégation avant de se reprendre avec panache la saison dernière.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Granit Xhaka to Sunderland, here we go! Deal agreed between all parties involved.

Understand fee will be €20m, contract until 2027.

Green light from Bayer Leverkusen for the player to fly today and complete his move to #SAFC, one more ambitious signing. pic.twitter.com/1gP1IBLD0T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2025