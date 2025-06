Record de vente pour Strasbourg qui perd son capitaine

Money, money, money.

Auteur d’une grosse saison avec Strasbourg, dont il était le capitaine, Habib Diarra va quitter l’Alsace pour rejoindre la Premier League. Et non, ce n’est pas Chelsea qui va récupérer l’international sénégalais mais le promu de Sunderland qui n’a pas hésité à lâcher 31,5 millions d’euros (plus 4 millions de bonus) dans l’opération.

🚨🤍❤️ More on Habib Diarra and Sunderland exclusive story overnight.

Documents are being exchanged with Strasbourg, initial fee worth €31.5m plus €4m add-ons.

Medical already booked, here we go 100% confirmed. pic.twitter.com/9fHBUgQWPh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2025