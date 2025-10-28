S’abonner au mag
Lamine Yamal privé de sortie par le Barça

La fin de la récré a sonné.

Depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal agace de plus en plus le football espagnol. Le vent de fraîcheur emmené pour les gestes techniques de l’enfant prodige du pays a été remplacé par le ras-le-bol face à ses nombreuses sorties relayées sur les réseaux sociaux. Celui qui avait fêté ses 18 ans entouré de nains et de jeunes femmes embauchés pour l’occasion ne semble pas encore remis de cet été tempétueux.

Un événement avec un sponsor

Son Clásico raté dans les grandes largeurs a sans doute été la goutte de trop pour le Barça. D’après les informations d’El Chiringuito, le club aurait l’aurait sommé de ne pas se rendre à un événement promotionnel avec un sponsor prévu ce mardi, jugeant que cela intervenait « trop tôt » après la défaite contre le Real Madrid.

Sans rancune, Yamal a accepté, sentant peut-être que le vent pouvait rapidement tourner. Ses trois buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs barcelonaises, en plus de tous ses gestes de classe, prouvent qu’il reste un joueur à part. À lui de montrer qu’il mérite ce statut.

Et ce soir, pas de dessert !

Vinicius-Xabi Alonso, le feu et la glace

