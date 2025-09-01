Strasbourg a recruté plus d’une équipe cet été

Chelsea 2.0 jusqu’au bout.

L’été a été très, très chaud à Strasbourg. Avec l’entrée dans la multipropriété BlueCo, la belle saison dernière en Ligue 1 et la qualification en Ligue Conférence cette semaine, le Racing est définitivement entré dans une nouvelle ère. Alors, pour fêter ça, quoi de mieux que de prendre exemple sur son nouveau grand frère, Chelsea, en empilant les joueurs ?

Plus de 127 millions d’euros déboursés

Durant le mercato estival, les Strasbourgeois ont effectivement réussi l’exploit de faire signer 17 joueurs, soit plus d’une équipe en comptant les cinq remplacements ! Ce lundi, le RCSA a officialisé les transferts de Julio Enciso (21 ans) depuis Brighton pour 15 millions d’euros et Martial Godo (22 ans) en provenance de Fulham contre 7 millions.

D’après Transfermarkt, Strasbourg a déboursé plus de 127 millions d’euros dans l’été pour des cracks comme Joaquín Panichelli, Lucas Høgsberg ou encore Mathis Amougou, prêts à (re)partir en Premier League à la première occasion. Et même si la fenêtre du mercato est fermée, les arrivées pourraient continuer, puisque Fabrizio Romano a annoncé que Ben Chilwell allait arriver en Alsace.

Autant s’inspirer des Blues jusqu’au bout en remportant la Ligue Conférence.

Nantes se renforce au milieu de terrain