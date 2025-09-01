Le Paris FC fait coup double avec Hamari Traoré et Jonathan Ikoné

C’est donc ça, le double effet Kiss Cool ?

Le Paris FC a échoué dans le dossier Lucas Stassin dans la dernière ligne droite du mercato. Mais le promu avait visiblement des atouts dans sa manche. Le deuxième club de la capitale n’a pas fait une, mais deux annonces ce lundi soir pour rassurer ses supporters.

Deux anciens de Ligue 1

Ce sont d’ailleurs deux anciens joueurs de Ligue 1 qui reviennent en France. Hamari Traoré, d’abord, qui a commencé dans le monde pro avec le Paris FC, puis qui a porté les couleurs de Reims et Rennes. À 33 ans, il arrive de la Real Sociedad et va pouvoir apporter toute son expérience à l’effectif de Stéphane Gilli.

Trois ans après son départ de Lille, Jonathan Ikoné revient lui aussi dans le championnat de France, après des expériences plus ou moins réussies à la Fiorentina et Côme. S’il n’a rien perdu de sa vitesse, le natif de Bondy, aujourd’hui âgé de 27 ans, devrait se régaler avec les caviars d’Ilan Kebbal.

Avec ce matériel-là, le maintien doit être une formalité.

