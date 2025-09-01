S’abonner au mag
  • France
  • Paris FC

Le Paris FC fait coup double avec Hamari Traoré et Jonathan Ikoné

EL
Le Paris FC fait coup double avec Hamari Traoré et Jonathan Ikoné

C’est donc ça, le double effet Kiss Cool ?

Le Paris FC a échoué dans le dossier Lucas Stassin dans la dernière ligne droite du mercato. Mais le promu avait visiblement des atouts dans sa manche. Le deuxième club de la capitale n’a pas fait une, mais deux annonces ce lundi soir pour rassurer ses supporters.

Deux anciens de Ligue 1

Ce sont d’ailleurs deux anciens joueurs de Ligue 1 qui reviennent en France. Hamari Traoré, d’abord, qui a commencé dans le monde pro avec le Paris FC, puis qui a porté les couleurs de Reims et Rennes. À 33 ans, il arrive de la Real Sociedad et va pouvoir apporter toute son expérience à l’effectif de Stéphane Gilli.

Trois ans après son départ de Lille, Jonathan Ikoné revient lui aussi dans le championnat de France, après des expériences plus ou moins réussies à la Fiorentina et Côme. S’il n’a rien perdu de sa vitesse, le natif de Bondy, aujourd’hui âgé de 27 ans, devrait se régaler avec les caviars d’Ilan Kebbal.

Avec ce matériel-là, le maintien doit être une formalité.

Le Paris FC tente d’attirer Lucas Stassin

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine