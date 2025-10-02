S’abonner au mag
Ilan Kebbal : « Je ne pense pas que l’on veuille se payer le Paris FC »

Petit point d’étape.

Avant d’affronter Lorient en ouverture de la septième journée de Ligue 1 ce vendredi, Ilan Kebbal, particulièrement en vue en ce début de saison (3 buts, 2 passes décisives), n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer sa prestation face à Nice le week-end dernier (1-1) : « J’ai été nul. Quand on n’est pas bon, il faut le dire, a lâché le milieu offensif. Ça ne va pas arriver souvent. Il faut être régulier. Je suis encore plus surveillé. J’ai moins de un-contre-un qu’en début de saison. Ce sont des prises à deux, voire à trois. Il faut s’adapter. »

« N’oublions pas que l’on vient de monter »

Après avoir assuré que le Paris FC donnait encore « trop de cartouches » à ses adversaires et avoir concédé que c’était « kiffant » de jouer à Jean-Bouin, l’Algérien a évoqué le statut du club francilien, détenu par la famille Arnault, dans cette Ligue 1 : « Je pense qu’on n’est pas vu comme un promu, mais n’oublions pas qu’on vient de monter. Dans notre manière de jouer, on essaye d’avoir un beau jeu, attractif, de presser. C’est rare qu’un promu essaye d’imposer son jeu. On a essayé face à Strasbourg (2-3). Je ne pense pas qu’on soit vu comme un promu et je ne pense pas que l’on veuille davantage nous taper. »

Pas sûr que les supporters du PSG soient d’accord.

Des actes de vandalisme au centre d’entraînement du Paris FC

