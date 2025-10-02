Quatre joueurs de Ligue 1 dans la liste des États-Unis

Champagne.

Pour sa liste d’octobre, Mauricio Pochettino, passé par le PSG, a appelé quatre joueurs de Ligue 1 à rejoindre la sélection des États-Unis, qui affrontera en amical l’Équateur, le 11 octobre à Austin (Texas), puis l’Australie, le 15 octobre, à Commerce City (Colorado). Il s’agit de Tanner Tessmann (Olympique lyonnais), Timothy Weah (Olympique de Marseille), Folarin Balogun (Monaco) et Mark McKenzie (Toulouse).

Reppin' the red, white and blue for October friendlies. #USMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/fGHKR5hcie — Major League Soccer (@MLS) October 2, 2025

Pulisic est bien présent

Outre ces noms, Pochettino a également décidé de rappeler la star de cette sélection, Christian Pulisic, avec qui il était en conflit en juin dernier, et de lui glisser quelques mots doux : « C’est un super joueur, qui a de la continuité maintenant. On peut dire qu’il est le joueur le plus important pour la sélection désormais », a-t-il déclaré au sujet du joueur de l’AC Milan, qui a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en cinq matchs de Serie A.

