Quatre joueurs de Ligue 1 dans la liste des États-Unis

Quatre joueurs de Ligue 1 dans la liste des États-Unis

Pour sa liste d’octobre, Mauricio Pochettino, passé par le PSG, a appelé quatre joueurs de Ligue 1 à rejoindre la sélection des États-Unis, qui affrontera en amical l’Équateur, le 11 octobre à Austin (Texas), puis l’Australie, le 15 octobre, à Commerce City (Colorado). Il s’agit de Tanner Tessmann (Olympique lyonnais), Timothy Weah (Olympique de Marseille), Folarin Balogun (Monaco) et Mark McKenzie (Toulouse). 

Pulisic est bien présent

Outre ces noms, Pochettino a également décidé de rappeler la star de cette sélection, Christian Pulisic, avec qui il était en conflit en juin dernier, et de lui glisser quelques mots doux : « C’est un super joueur, qui a de la continuité maintenant. On peut dire qu’il est le joueur le plus important pour la sélection désormais », a-t-il déclaré au sujet du joueur de l’AC Milan, qui a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en cinq matchs de Serie A.

La FIFA présente ses trois mascottes pour la Coupe du monde 2026

