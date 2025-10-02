S’abonner au mag
Les supporters de Strasbourg stoppent leur grève totale à Bratislava

Petite trêve.

Pour le premier match européen de Strasbourg depuis 20 ans, les groupes de supporters du RCSA, qui sont environ 1 000 en Slovaquie ce jeudi pour la rencontre face au Slovan Bratislava, ont mis fin à leur grève totale en redonnant de la voix après un premier quart d’heure de silence ce jeudi.

Fin de la grève ?

Depuis plusieurs semaines, les relations entre les ultras et le club alsacien sont tendues, notamment au sujet de la multipropriété, du président Marc Keller, du coach Liam Rosenior ou encore du départ d’Emegha à Chelsea la saison prochaine, annoncé avec un maillot des Blues, alors que l’attaquant néerlandais porte le brassard de capitaine du RCSA. Si les chants ont repris, impossible pour l’heure de savoir si cela marque la fin de la grève ou si ce n’est qu’un acte isolé pour respecter la dimension historique de cette rencontre.

Affaire à suivre.

Liam Rosenior caresse Marseille

