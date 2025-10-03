Deux-Sèvres : six jours plus tard, ils retournent sur le terrain pour une séance de tirs au but

Ils sont fous, ces Deux-Sévriens !

Six jours après leur duel du premier tour de la Coupe des Deux-Sèvres, Viennay-Gâtine et Assais se retrouvent ce vendredi à 19h30 pour une séance de tirs au but improbable, presque surréaliste. La prolongation qui avait permis aux locaux de s’imposer (3-2) dimanche dernier n’aurait jamais dû exister.

Le calendrier part en vrille

Dimanche dernier, dans ce duel de Départemental 4, Viennay-Gâtine croyait tenir sa qualification après avoir forcé la décision en prolongation… sauf que le règlement, lui, ne l’entendait pas de cette oreille : pas de prolongation à ce stade de la compétition, seulement des tirs au but. À la suite de cette erreur d’arbitrage, le District de football des Deux-Sèvres n’a pas validé le résultat et a demandé aux deux équipes de se retrouver pour se départager.

