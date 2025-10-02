S’abonner au mag
Braga, Bâle et Porto assurent, le Feyenoord et Salzbourg déjà à la peine

Un banger à vous mettre sous la dent.

Pendant que Lille battait la Roma grâce à l’exploit fou d’Özer, que Nice continuait de creuser en s’inclinant à Fenerbahçe et que Lyon surclassait Salzburg, les autres pelouses européennes nous ont réservé de belles surprises lors de cette deuxième journée de Ligue Europa. Bien aidé par une passe en retrait catastrophique de l’ancien Rennais Assignon sur l’ouverture du score et l’arrêt de son portier sur un penalty de Demirović, Bâle a surclassé Stuttgart (2-0). Surpris par un pion de Giakoumakis, le Celta de Vigo, futur adversaire des Aiglons, a su renverser la vapeur notamment grâce à un beau coup de casque de son légendaire Iago Aspas (3-1). Dans un match à trois cartons rouges, le Viktoria Plzeň a plié Malmö (3-0), tandis qu’Aston Villa, en grande difficulté en Premier League, a surpris le Feyenoord à l’extérieur avec notamment un pion du capitaine McGinn (0-2). Même issue pour Nottingham qui a perdu un match fou face à Midtjylland (2-3). Décidément, les clubs anglais…

Le bijou de Ricardo Horta

Mené au score, Go Ahead Eagles est allé s’imposer au Panathinaikos grâce à un doublé tardif de Milan Smit (1-2). Au rayon surprise, le Celtic s’est fait plumer à domicile par Braga (0-2) grâce notamment à une magnifique frappe de loin de Ricardo Horta. Assurément l’un des buts de la soirée. À noter, entre autres, le nul entre Bologne et Fribourg (1-1), la victoire des Young Boys face au FCSB (0-2) grâce à un doublé de Joel Monteiro et le succès sur le fil du FC Porto face à l’Étoile rouge (2-1) malgré la reprise sèche de Vasilije Kostov pour les Serbes.

Schmeichel risque de faire des cauchemars.

Gibraltar se rapproche des barrages de C3

