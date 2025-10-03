S’abonner au mag
Vincent Koziello raconte son aventure au Népal

Vincent Koziello raconte son aventure au Népal

Un Ballon d’or d’un côté, un CDD au Népal de l’autre

Vincent Koziello, ancien milieu prometteur de l’OGC Nice, aurait pu devenir un nom familier du football français. Mais la carrière de celui qui croisait Ousmane Dembélé aux trophées UNFP du meilleur espoir a pris un tournant… pour le moins inattendu. Ce jeudi, dans l’After FC sur RMC, l’ex-espoir est revenu sur sa surprenante aventure d’un mois et demi au Népal, où il a retrouvé l’essentiel : rejouer des matchs.

L’appel de l’homme mystère

Après plusieurs saisons freinées par les blessures, Koziello se retrouve libre en 2024, suite à la faillite de son club belge d’Ostende. Les offres se font rares, jusqu’à ce qu’un coach belge le contacte pour un pari improbable : « Viens au Népal, on joue un tournoi d’un mois et demi, tu rentres ensuite. »

Ni une ni deux, Koziello accepte. « Je m’entraînais tous les jours, mais le week-end, je me demandais ce que je faisais… Ça me manquait énormément de rejouer des matchs », confie-t-il. Au Kathmandu Rayzrs FC, il découvre un football très différent : infrastructures rustiques, tactique approximative, mais plaisir intact. « Physiquement, j’ai eu beaucoup de blessures, mais quand je me sens bien, je retrouve toutes mes sensations », ajoute-t-il, un brin revanchard.

Problème : il a été victime cet été d’une rupture au tendon d’Achille. Un tunnel sans fin.

