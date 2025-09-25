Les ultras strasbourgeois en grève jusqu’à nouvel ordre

La grève continue.

La rupture se poursuit entre le club et les supporters du RSCA. Les quatre groupes de supporters concernés par les mesures de la direction strasbourgeoise ont annoncé ce jeudi une grève des encouragements, dès la rencontre de ce vendredi face à l’OM.

Après les critiques envers la multipropriété, le président Marc Keller, le coach Liam Rosenior ou encore le départ d’Emegha à Chelsea prévu pour l’été prochain, l’heure n’est toujours pas à la réconciliation en Alsace, malgré le bon début de saison des joueurs du Racing.

De nouveaux messages attendus à la Meinau

Après avoir brandi une banderole « Non à la multipropriété » dans les travées du stade Jean Bouin du Paris FC, les ultras strasbourgeois prévoient de faire passer un nouveau message à leur club. Selon un membre des Ultras Boys 90, ils joueraient désormais sur « l’apaisement. On sera présent à notre place, sans nos calicots ‘BlueCo’out ’ ou notre banderole ‘Non à la multipropriété’ pour ne pas risquer des prises d’identité sauvage. […] Chanter est au-dessus de nos forces face à cette répression aveugle. »

Les banderoles « Pour un Racing indépendant, populaire et différent » et « La liberté d’expression est un droit, pas un privilège » devraient être déployées face à l’OM, comme rapporté dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Et au milieu de tout ça, 800 Marseillais très, très encadrés.

De nombreuses restrictions pour les supporters marseillais à Strasbourg