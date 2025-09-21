S’abonner au mag
Vainqueur du Paris FC, Strasbourg s’invite sur le podium de la Ligue 1

  Paris FC 2-3 Strasbourg

Buts : Dicko (81e) et Gory (90e+4) pour le PFC // Paez (27e), G.Doué (78e) et Emegha (87e) pour le Racing

Emegha, encore lui !

En forme internationale malgré les critiques de ses propres supporters, l’attaquant néerlandais a encore montré la voie à Strasbourg ce dimanche après-midi, sur la pelouse du Paris FC (2-3). Si c’est son coéquipier Páez qui a ouvert le score, Emegha s’est montré décisif par deux fois en fin de rencontre. D’abord sur un service intelligent vers un Guéla Doué qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, puis sur un long coup franc repris au second poteau qui fait mouche. Les réductions successives du score des locaux n’y changent rien.

À l’arrivée, la bande de Liam Rosenior repart de la capitale avec trois points et une troisième place au classement, en attendant le résultat de Monaco contre Metz en fin d’après-midi. En championnat, Strasbourg reste sur deux succès consécutifs (Paris et Le Havre), avant un choc avec la réception de l’Olympique de Marseille vendredi prochain. Étrange scène cependant lors du but d’Emegha : ce dernier a montré son maillot façon Lionel Messi au parcage strasbourgeois. En retour, une partie des supporters du RCSA venus supporter leur équipe à Jean-Bouin n’ont émis aucune réaction, laissant planer une belle odeur de malaise au milieu de tout cela.

Et si le départ vers Chelsea avait lieu un peu plus tôt que prévu ?

Strasbourg prend des mesures contre ses ultras dans un climat tendu

TJ

