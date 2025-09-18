Marc Keller répond aux supporters et prend la défense d’Emegha

La guéguerre continue.

Il fallait bien qu’il s’exprime. Ce jeudi, le président du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué les événements survenus lors de la réception du Havre le week-end dernier au stade de la Meinau et les critiques à son encontre concernant la vente de ses parts à BlueCo en 2023. « On est cinquièmes de L1, qualifiés pour la Coupe d’Europe, on a un super stade, un entraîneur top et j’ai vu 23 000 personnes sortir du stade tristes et dégoûtées, a-t-il confié. Les deux jours qui ont suivi, j’ai reçu plus de messages que lors de notre montée en Ligue 1. Il s’est passé quelque chose, j’ai ressenti de la colère et de la déception. »

« On est le petit frère de Chelsea, pas leur nourricier »

Marc Keller a aussi condamné les sifflets et la banderole visant Emanuel Emegha et a, tout comme Liam Rosenior, Diego Moreira et Valentin Liénard, apporté son soutien à son capitaine : « Notre priorité a été de le garder. Sa famille s’est battue pour en arriver là, j’ai envie de leur dire merci d’être restés un an de plus. On ne s’attaque pas au capitaine, profitons encore de lui pendant un an. »

L’Alsacien a également dénoncé une minorité de supporters qui a « dépassé la ligne rouge ». Il prévoit « des mesures » et insiste sur le fait que « le club est plus important que tout le monde et mérite d’être soutenu. J’ai du mal à comprendre cet acharnement sur la multipropriété de Strasbourg. On est le petit frère de Chelsea, pas leur nourricier. Les joueurs et le staff ont besoin de tout le stade pour le match face à Marseille (prévu le 26 septembre prochain, NDLR). »

Et le PFC dimanche, on s’en fout ?

Les critiques des ultras de Strasbourg sont « une honte absolue » pour Dimitri Liénard