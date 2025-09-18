Strasbourg prend des mesures contre ses ultras dans un climat tendu

Venez sans penser.

Sur le terrain, Strasbourg a réussi un bon début de saison ; en dehors, c’est autre chose. Marc Keller a profité de la conférence de presse de jeudi pour annoncer des mesures prises avec effet immédiat contre quatre groupes de supporters faisant partie des signataires d’un communiqué diffusé dimanche dernier.

Le Racing entre en conflit avec ses ultras

Selon les informations de L’Équipe, les présidents des UB90, de la Pariser Section, du KCB et de la Fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg avaient reçu un mail en ce sens dans l’après-midi. Quelles sont ces mesures ? Un accès aux locaux mis à disposition par le club possible à condition d’être accompagné d’un membre de la sécurité, l’espace pour confectionner les tifos interdit et l’obligation d’être présentés et validés par la sécurité avant de pouvoir entrer à l’intérieur de la Meinau.

« Tout support à des fins politiques, idéologiques, philosophiques, injurieuses ou présentant un message à caractère discriminatoire, portant atteinte à la dignité et/ou susceptible de nuire à l’état physique et/ou psychologique d’autrui, insultant, vexatoire, raciste, xénophobe ou homophobe ou délivrant un message insultant sera refusé », peut-on également lire dans le quotidien. Par ailleurs, les ultras en question ne seront plus prioritaires pour la billetterie des matchs à l’extérieur, alors que les tickets seront de nouveau nominatifs.

« Nous avons été nickel pendant des années, a expliqué le directeur général Alain Plet comme rapporté par L’Équipe. On se sent trahis. Nous revenons donc à une situation normale, connue par les autres groupes de supporters des autres clubs français. »

Un vrai divorce.

