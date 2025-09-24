De nombreuses restrictions pour les supporters marseillais à Strasbourg

Un simple match de foot.

La 6ᵉ journée de Ligue 1 s’annonce corsée du côté de la Meinau. Après deux semaines de tensions entre le club et les supporters, les Strasbourgeois reçoivent Marseille dans un match important du haut de tableau. La préfecture du Bas-Rhin a sorti l’artillerie lourde : un arrêté préfectoral, et une interdiction XXL pour les fans olympiens de flâner dans Strasbourg. Gare centrale, Grande-Île, Plaine des Bouchers… autant dire qu’à part la cathédrale, tout est off-limits.

La Préfecture du Bas-Rhin a émis un arrêté préfectoral autour de la rencontre Racing-Olympique de Marseille programmée ce vendredi à la Meinau (20h45) ⚠️ Toutes les infos 👇 ▸ #RCSAOM — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 24, 2025

800 supporters marseillais autorisés

Concrètement, seuls 800 supporters visiteurs auront droit à leur ticket d’entrée. Et encore, à condition de voyager en convois encadrés : bus et minibus devront pointer avant 17h30 à l’aire d’Orschwiller, où les forces de l’ordre prendront le relais jusqu’à la Meinau. Pas question de traîner après la rencontre non plus, retour direct obligatoire.

Un accueil strict, organisé, limite carcéral. Mais la Meinau, elle, ne déroge pas à sa réputation : vendredi soir, ce sera le 63ᵉ guichet fermé consécutif en championnat.

Attention aux banderoles.

