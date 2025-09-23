S’abonner au mag
Tiens, la Ligue 1 a un nouveau leader !

Non, le championnat de France n’est pas déjà plié.

Vous avez bien lu, après cinq journées, la Ligue 1 n’a pas du tout rendu son verdict. Alors, c’est qui les plus forts ? Depuis ce lundi soir, ce n’est en tout cas plus le PSG sur le papier, mais bien l’AS Monaco.

Quatre équipes à 12 points

Le club de la Principauté a profité de la défaite parisienne à Marseille pour s’installer sur le fauteuil de leader grâce à son nombre de buts marqués (13 pour l’ASM, 10 pour Paris). Deux autres équipes sont à 12 points à l’issue de cette 5e journée, l’OL et Strasbourg.

Un simple symbole pour les Monégasques, vainqueurs de Metz ce week-end (5-2) pour faire tourner le compteur, mais pas vraiment brillants dans le jeu depuis le début de saison. De son côté, l’OM se cale à la 6e place, entre Lille et Lens, avant un déplacement à la Meinau qui pourrait permettre aux Marseillais de s’inviter dans ce club des 12 en tête, au moins temporairement.

La course au titre s’annonce palpitante !!!

Et le club français qui va aller le plus loin en Ligue des champions est...

