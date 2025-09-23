Tiens, la Ligue 1 a un nouveau leader !

Non, le championnat de France n’est pas déjà plié.

Vous avez bien lu, après cinq journées, la Ligue 1 n’a pas du tout rendu son verdict. Alors, c’est qui les plus forts ? Depuis ce lundi soir, ce n’est en tout cas plus le PSG sur le papier, mais bien l’AS Monaco.

Quatre équipes à 12 points

Le club de la Principauté a profité de la défaite parisienne à Marseille pour s’installer sur le fauteuil de leader grâce à son nombre de buts marqués (13 pour l’ASM, 10 pour Paris). Deux autres équipes sont à 12 points à l’issue de cette 5e journée, l’OL et Strasbourg.

L'@AS_Monaco en profite pour récupérer le trône de leader 🥇 pic.twitter.com/du8E2XMpzX — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 22, 2025

Un simple symbole pour les Monégasques, vainqueurs de Metz ce week-end (5-2) pour faire tourner le compteur, mais pas vraiment brillants dans le jeu depuis le début de saison. De son côté, l’OM se cale à la 6e place, entre Lille et Lens, avant un déplacement à la Meinau qui pourrait permettre aux Marseillais de s’inviter dans ce club des 12 en tête, au moins temporairement.

La course au titre s’annonce palpitante !!!

