Revivez OL - Salzbourg (2-0)

Salut les caïds ! Installez-vous confortablement dans votre canapé, c'est l'heure d'un rendez-vous européen pour l'Olympique Lyonnais. Le frisson de la première partie de saison en Ligue 1 va affronter le Red Bull Salzbourg pour espérer enchaîner un deuxième succès en deux journées pour ce début de campagne en Ligue Europa.

Alors, cap ou pas cap, ces Gones ? Nous allons bientôt le savoir ! LET'S GOOOOOOOO !