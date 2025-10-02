- C3
- J2
- OL-Salzbourg
Revivez OL - Salzbourg (2-0)
FIN DU MATCH ! L'OL s'impose tranquillement au Groupama Stadium grâce à deux buts signés Martin Satriano et Ruben Kluivert.
Je vous laisse avec le compte-rendu à venir, et vous souhaite à tous de passer une soirée aussi agréable que le football français.
Force et honneur !
Match abouti et maîtrisé pour l'OL. Rien d'autre à ajouter.
Bon, c'est pour tout ça mais j'ai rentré une grosse journée et après avoir mangé quelques pâtes, j'aimerais aller voir le marchand de sable, si vous voyez ce que je veux dire.
Et encore, sans le scandale du tacle sur Khalis Merah à Rennes, ça peut être un carton plein avec que des victoires. Franchement, c'est bluffant.
Deux victoires en Ligue Europa et cinq victoires en six journées de Ligue 1 cette saison. Vous pensez qu'on va arrêter d'être en surrégime à quel moment, à l'Olympique Lyonnais ?
Et ce sera cinq minutes de temps additionnel, cinq !
Bon, ça ne sera pas sur ce corner en tout cas.
Sulc obtient le corner ! Allez, un petit troisième et rideau ?
🔀 Changement pour l'Olympique Lyonnais. Khalis Merah remplace Corentin Tolisso.
Ah oui, Khalis Merah s'apprête à entrer !
Le stade commence à chanter avec un réel entrain, la victoire se rapproche !
🔀 Changement pour Salzburg. Mads Bidstrup remplace Aleksa Terzić.
Bon, tout compte fait, c'était peut-être un peu trop ambitieux...
Entrée du dernier quart d'heure ! Vous voyez des nouveaux buts à venir dans ce match ? Moi, oui. 4-0 score final, eh ouais !
J'en profite pour passer un bonjour à la Haute-Savoie.
Salzbourg tente de réduire l'écart, mais Dominik Grief rassure dans le but. Encore un plongeon assuré pour le portier !
Et maintenant Satriano ! L'Uruguayen tacle au second poteau mais sa déviation ne trouve pas le cadre !
ALAJBEGOVIC ENCORE ! Sa frappe est détournée sur la gauche par Grief !
🔀 Changement pour l'Olympique Lyonnais. Ainsley Maitland-Niles remplace Adam Karabec
🔀 Changement pour l'Olympique Lyonnais. Malick Fofana remplace Nicolás Tagliafico...
🔀 Changement pour l'Olympique Lyonnais. Tyler Morton remplace Tanner Tessmann...
OH LA VOLEE DE TOLISSO ! Grâce à une belle combativité de Satriano dans les airs, le champion du monde 2018 voit sa tentative passer à gauche du but adverse !
ALAJBEGOVIC ! Sa frappe est repoussée au premier poteau par Grief !
🔀 Changement pour Salzburg. Edmund Baidoo remplace Yorbe Vertessen !
🔀 Changement pour Salzburg. Sota kitano remplace Mamady Diambou...
🔀 Changement pour Salzburg. Din Alajbegovic remplace Moussa Kounfolo Yeo...
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OL ! RUBEN KLUIVERT ! Après une première frappe de Sulc repoussée sur la ligne par Lainer, Karabec récupère le ballon depuis le côté droit. D'un nouveau caviar, cette fois-ci du pied gauche, le Tchèque trouve Kluivert pour une tête imparable ! 2-0, premier but du deuxième fils footballeur de Patrick à l'OL !
Corner pour l'OL ! Et si ?
TESSMANN ! Sa frappe enroulée est captée en deux temps par Schlager !
Encore une faute sur Tolisso aux abords de la surface de réparation. Et si c'était la bonne ?
Le coup franc ne donne rien... Rassurez-moi, on ne va pas s'endormir devant ce match ?
🟨 Carton jaune pour Mamady Diambou, coupable d'une faute en retard sur Corentin Tolisso.
Après avoir tous les deux voulu passer par la case infirmerie, nos deux gladiateurs sont de retour. Ave César, ceux qui vont mourir te saluent !
Ouh le choc entre Gadou et Tagliafico ! L'Argentin a pris un petit coup de boule lors d'un duel aérien !
Corentin Tolisso en équipe de France, ce ne sera pas pour maintenant. Mais pourquoi pas au Mondial...
C'est reparti au Groupama Stadium !
C'EST LA PAUSE À LYON ! Malgré un penalty manqué par Pavel Sulc, les locaux sont devants au score grâce à un pion de Martin Satriano. Et qu'on se le dise : cet avantage est mérité. Pour l'instant, ça fait deux victoires en deux journées de Ligue Europa 2025-2026 pour l'OL...
MAURITS KJAERGAARD ! C'est un mot compte triple au Scrabble, mais c'est surtout une frappe croisée bien stoppée par Grief !
Le quatrième arbitre indique deux minutes supplémentaires.
Allez, encore une minute à tenir et c'est l'heure de passer à la machine à caf... euh aux vestiaires !
Ah, j'ai l'impression que les supporters lyonnais chantent des mots d'amour à l'AS Saint-Etienne. Les pensionnaires de Ligue 2 apprécieront !
Je ne vais pas vous mentir : je n'ai pas encore mangé ce soir. Et j'ai une faim de... lion !
RATKOV ! Le milieu offensif manque sa reprise, et heureusement car il était plein axe dans la surface ! La défense locale dégage en urgence !
Et corner pour Salzbourg... Doucement mais sûrement, le danger se rapproche pour l'OL...
Libérez Kalis Merah ! Sa place n'est pas sur un banc de touche...
Le Lyon ronronne. Je répète, le Lyon ronronne. IL FAUT RUGIR BON SANG !
Je ne sais pas pourquoi, mais Karabec, ça me fait penser à une marque de bonbons. Pas vous ?
Vous pensez qu'on aura le droit à un deuxième but avant la pause ? Personnellement, j'y crois.
Le rythme est peu retombé, et Salzbourg revient progressivement dans le débat. Ce serait vraiment dommage de les laisser s'installer confortablement. Sortez les crocs !
OUHLALA CLINTON MATA ! Quelle passe en retrait risquée pour le défenseur central vers son gardien de but ! Heureusement, Grief garde le dessus sur Vertessen.
Nous sommes à 66% de possession de ballon pour l'OL, qui mène 1-0. On peut parler d'une domination.
Salzbourg, c'est décevant. Je préférais Sissi l'impératrice pour être franc. Elle, au moins, elle avait du style.
Eh bien dites-moi, ça vieillit mal le RB Salzbourg. C'est donc ça, le vice-champion d'Autriche ?
Rasmussen cherche Vertessen... mais c'est difficilessen...
Quel pied gauche pour Karabec, vous validez ?
Le ballon est dans les pieds de l'OL, et rien ne semble les arrêter vers une victoire probante. À moins que... non, c'est bon, Anthony Lopes n'est pas là.
LE CENTRE DE KARABEC ! Nicolas Taglafico est gêné au dernier moment, mais un défenseur est là pour dégager en corner ! Le RB Salzbourg est en train de se brûler les ailes !
Pour l'instant, rien à signaler sur le but de Dominik Grief. La justice est faite, donc.
L'OL domine dans ce premier quart d'heure. Salzbourg est sans solution...
⚽ But de Martín Satriano pour Olympique Lyonnais
BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OL ! MARTIN SATRIANO ! Grâce à une belle offrande de Karabec, l'Uruguayen envoie sa reprise de la tête sous la barre de Schalger ! 1-0 !!!
SULC ! Le milieu offensif manque un penalty que Schlager stoppe sur sa gauche !
C'EST PARTI !
Salut les caïds ! Installez-vous confortablement dans votre canapé, c'est l'heure d'un rendez-vous européen pour l'Olympique Lyonnais. Le frisson de la première partie de saison en Ligue 1 va affronter le Red Bull Salzbourg pour espérer enchaîner un deuxième succès en deux journées pour ce début de campagne en Ligue Europa.
Alors, cap ou pas cap, ces Gones ? Nous allons bientôt le savoir ! LET'S GOOOOOOOO !
Olympique Lyonnais
Salzburg
Par Antoine Donnarieix