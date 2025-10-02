Luca Zidane dans la liste de l’Algérie

Un Zidane en sélection algérienne, c’est fait !

Alors qu’il a été naturalisé algérien début septembre, Luca Zidane a été appelé chez les Fennecs ce jeudi pour la première fois. Le sélectionneur Vladimir Petković l’a convoqué pour disputer les deux prochains matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, face à la Somalie et l’Ouganda. « Il mérite sa convocation, nous le suivons depuis longtemps. Il peut apporter d’autres qualités au groupe », a détaillé le technicien.

Un Zizou à la Coupe du monde ?

Formé au Real Madrid, l’actuel gardien de Grenade (D2 espagnole) va être mis en concurrence avec Alexis Guendouz, titulaire et portier du MC Alger. « Discuter dès maintenant de qui sera le gardien numéro un n’est pas un sujet à aborder », a fait savoir Petković lors de sa conférence de presse.

قائمة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 #LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/O6TS1BTeOI — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) October 2, 2025

Luca devient le premier des quatre fils Zidane à être convoqué dans une sélection nationale, et peut espérer de participer à la Coupe du monde 2026 sur le continent nord-américain, alors que l’Algérie est aux portes de la qualification.

Le papa peut être fier.

