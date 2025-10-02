S’abonner au mag
  • International
  • Algérie

Luca Zidane dans la liste de l’Algérie

CDB
Luca Zidane dans la liste de l’Algérie

Un Zidane en sélection algérienne, c’est fait !

Alors qu’il a été naturalisé algérien début septembre, Luca Zidane a été appelé chez les Fennecs ce jeudi pour la première fois. Le sélectionneur Vladimir Petković l’a convoqué pour disputer les deux prochains matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, face à la Somalie et l’Ouganda. « Il mérite sa convocation, nous le suivons depuis longtemps. Il peut apporter d’autres qualités au groupe », a détaillé le technicien.

Un Zizou à la Coupe du monde ?

Formé au Real Madrid, l’actuel gardien de Grenade (D2 espagnole) va être mis en concurrence avec Alexis Guendouz, titulaire et portier du MC Alger. « Discuter dès maintenant de qui sera le gardien numéro un n’est pas un sujet à aborder », a fait savoir Petković lors de sa conférence de presse.

Luca devient le premier des quatre fils Zidane à être convoqué dans une sélection nationale, et peut espérer de participer à la Coupe du monde 2026 sur le continent nord-américain, alors que l’Algérie est aux portes de la qualification.

Le papa peut être fier.

Zidane a choisi l’Algérie

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!