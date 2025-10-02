Qui veut dîner avec la mère du meilleur joueur du monde ?

Sortez les chéquiers.

Deuxième au Ballon d’or 2025 derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal fait beaucoup parler de lui quand il est sur le terrain… et aussi parfois en dehors, même quand c’est à son insu.

Entre 150 et 800 euros

On se souvient des déclarations de son père lors de la cérémonie du Ballon d’or, persuadé que « personne ne rivalisait avec Lamine ». Mais cette fois, c’est de l’autre côté du couple que l’histoire se passe. Le 7 novembre prochain, l’entreprise Jen C Events organise un dîner à l’occasion de la « Football Fans Christmas Party », et la mère de Yamal sera présente.

La madre de Lamine Yamal ha organizado una cena con entradas de 800€ que incluyen una foto con ella pic.twitter.com/YPThD6H264 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) October 1, 2025

Si vous voulez participer à ce dîner et rencontrer la maman du jeune prodige, il vous suffit de débourser une somme entre 150 et 800 euros, avec la possibilité de prendre des photos avec la madre pour ceux qui ont misé sur les billets les plus chers.

Au programme : cocktail de bienvenue, menu à trois plats, champagne à volonté et table VIP. « Préparez-vous à rencontrer Sheila Ebana, la mère de l’un des meilleurs footballeurs au monde », peut-on lire sur l’invitation.

Une opportunité à ne pas manquer, assurément !

Nuno Mendes aurait-il dû être expulsé contre le Barça ?