S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • FC Barcelone-PSG (1-2)

Le troll complètement raté du Barça avant sa défaite contre le PSG

TJ
Le troll complètement raté du Barça avant sa défaite contre le PSG

C’était quitte ou double.

Ce mercredi soir, à l’orée de l’imposante victoire parisienne sur le FC Barcelone en deuxième journée de phase de ligue de C1 (1-2), les 2 700 supporters parisiens présents dans le parcage visiteur du stade de Montjuïc ont eu droit à une mauvaise surprise. À dix minutes du coup d’envoi, la sono du stade olympique de Barcelone a eu la bonne idée de joueur le titre suivant : Jump, de Van Halen… musique d’entrée des joueurs de l’OM !

De quoi provoquer les sifflets des fans parisiens, et de bien faire marrer les supporters locaux qui avaient la ref. L’issue du match qui a suivi aura considérablement minimisé l’ampleur de la vanne, compte tenu de la défaite barcelonaise contre un PSG décimé et porté entre autres par ses minots.

Timing parfait ou simple hasard ?

Le choix de la musique pourrait cependant relever simplement du hasard. Celle-ci avait déjà été entendue à Montjuïc la saison dernière, lors de la réception de l’Inter en C1, et laisse entendre que l’un des succès principaux du groupe américain est tout simplement dans la playlist d’avant-match du Barça. On retiendra davantage le timing.

Après la JBL de Lamine Yamal, il est maintenant temps de ranger l’ampli.

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
12
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
  • C1
  • J2
  • FC Barcelone-PSG
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
12
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!