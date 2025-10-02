Le troll complètement raté du Barça avant sa défaite contre le PSG

C’était quitte ou double.

Ce mercredi soir, à l’orée de l’imposante victoire parisienne sur le FC Barcelone en deuxième journée de phase de ligue de C1 (1-2), les 2 700 supporters parisiens présents dans le parcage visiteur du stade de Montjuïc ont eu droit à une mauvaise surprise. À dix minutes du coup d’envoi, la sono du stade olympique de Barcelone a eu la bonne idée de joueur le titre suivant : Jump, de Van Halen… musique d’entrée des joueurs de l’OM !

De quoi provoquer les sifflets des fans parisiens, et de bien faire marrer les supporters locaux qui avaient la ref. L’issue du match qui a suivi aura considérablement minimisé l’ampleur de la vanne, compte tenu de la défaite barcelonaise contre un PSG décimé et porté entre autres par ses minots.

Timing parfait ou simple hasard ?

Le choix de la musique pourrait cependant relever simplement du hasard. Celle-ci avait déjà été entendue à Montjuïc la saison dernière, lors de la réception de l’Inter en C1, et laisse entendre que l’un des succès principaux du groupe américain est tout simplement dans la playlist d’avant-match du Barça. On retiendra davantage le timing.

Après la JBL de Lamine Yamal, il est maintenant temps de ranger l’ampli.

