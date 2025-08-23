Quand Donald Trump s’offre le trophée de la Coupe du monde

Voldemort offre son horcruxe.

Débarqué à la Maison-Blanche pour y présenter le trophée de la Coupe du monde, Gianni Infantino était évidemment reçu par Donald Trump. Le président des États-Unis a d’ailleurs accueilli son homologue de la FIFA en complète détente, puisqu’il s’est affiché avec une casquette rouge, siglée « Trump was right about everything » (« Trump avait raison sur tout » en français). Au moment de présenter le trophée, Infantino a ainsi précisé à Trump que la coupe « était réservée aux gagnants », avant d’ajouter : « Mais comme vous êtes vous-même un gagnant, eh bien vous avez le droit de la toucher. »

FIFA President Gianni Infantino lets @POTUS hold the 2026 FIFA World Cup trophy in the Oval Office: "It's for winners only — and since you are a winner, of course you can as well touch it…" "Can I keep it?" 🤣 pic.twitter.com/JqV8hoEUpO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 22, 2025

Cirage de pompe réalisé par un professionnel

Du léchage de botte à ne pas reproduire chez soi, dont Donald Trump s’est goulûment nourri. Pour ne pas échapper à sa propre tradition, Gianni Infantino n’a pas manqué de saluer Lionel Messi : « La dernière personne à avoir soulevé ce trophée, est Leo Messi ! » Sans blague ?!

Spoiler : Trump sera sur la photo officiel du prochain vainqueur.

Trump présent à la finale de la Coupe du monde des clubs