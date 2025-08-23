S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Quand Donald Trump s’offre le trophée de la Coupe du monde

AB
Quand Donald Trump s’offre le trophée de la Coupe du monde

Voldemort offre son horcruxe.

Débarqué à la Maison-Blanche pour y présenter le trophée de la Coupe du monde, Gianni Infantino était évidemment reçu par Donald Trump. Le président des États-Unis a d’ailleurs accueilli son homologue de la FIFA en complète détente, puisqu’il s’est affiché avec une casquette rouge, siglée « Trump was right about everything » (« Trump avait raison sur tout » en français). Au moment de présenter le trophée, Infantino a ainsi précisé à Trump que la coupe « était réservée aux gagnants », avant d’ajouter : « Mais comme vous êtes vous-même un gagnant, eh bien vous avez le droit de la toucher. » 

Cirage de pompe réalisé par un professionnel

Du léchage de botte à ne pas reproduire chez soi, dont Donald Trump s’est goulûment nourri. Pour ne pas échapper à sa propre tradition, Gianni Infantino n’a pas manqué de saluer Lionel Messi : « La dernière personne à avoir soulevé ce trophée, est Leo Messi ! » Sans blague ?!

Spoiler : Trump sera sur la photo officiel du prochain vainqueur.

Trump présent à la finale de la Coupe du monde des clubs

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez PSG-Angers (1-0)
Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine