Les tops et les flops de Roma-Lille

Par Clément Gavard

Ce Roma-Lille était une très belle occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à Ayyoud Bouaddi et de penser à demander à Berke Özer des conseils pour gagner à la loterie.

Les tops

Berke Özer

La fameuse loterie de la séance de tirs au but ! Un ticket d’Euromillions pour lui demain.

Ayyoub Bouaddi

Un très joyeux anniversaire à ce vieux briscard de 42 ans !

Bruno Genesio

Allez hop, au tour de Gian Piero Gasperini. Encore un qui va devoir écouter les conseils de Patrice Garande pour battre Pep Genesio.

Chancel Mbemba

On peut sortir d’un loft et ne pas trop tarder à retrouver ses repères. Prends ça, Jean-Édouard.

Les flops

Artem Dovbyk

Heureusement pour lui qu’il n’a jamais participé au challenge Wanadoo à la mi-temps d’un match. À chacun son moment de solitude.

Matìas Soulè Malvano

Il pensait peut-être avoir le droit à une deuxième chance, lui aussi. Sauf qu’on n’est pas au tennis, ici.

Hamza Igamane

Pour se rapprocher du niveau de Ronaldo (du genre à quelques milliers de kilomètres), il y a encore du boulot.

Stephan El Shaarawy

Toujours un plaisir de se rappeler que le Pharaon existe encore, surtout qu’il n’a que 32 ans. Bientôt un nouvel album de Tragédie, aussi ?

Par Clément Gavard

