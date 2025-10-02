Lille et Özer pétrifient la Roma

Le LOSC a vécu une drôle de soirée au Stadio Olimpico, soldée par une victoire aussi prestigieuse que précieuse dans l’optique de la qualification (0-1). Le fait du match restera l’exploit monumental du gardien lillois Berke Özer, qui a arrêté trois penaltys romains dans le money time .

Roma 0-1 Lille

But : Haraldsson (6e)

Rome s’est montrée sous son meilleur jour ce jeudi : une grosse vingtaine de degrés au thermomètre, du soleil, des cornets de glace à tous les coins de rue… Les Lillois n’étaient cependant pas venus pour faire du tourisme. Le LOSC s’est offert une victoire de prestige sur la pelouse de la Roma, le plus gros poisson dans l’océan de la Ligue Europa si l’on en croit les coefficients UEFA (0-1). Le stupéfiant Berke Özer est entré dans l’histoire en arrêtant trois penaltys dans les dix dernières minutes, et Lille étend sa série d’invincibilité contre les clubs italiens à cinq matchs depuis 2020.

Le H de guerre

Le LOSC a cueilli la Roma à froid en inscrivant son but le plus rapide de la saison. La différence est venue du côté droit lillois… avec la complicité d’un ancien Lensois : Neil El Aynaoui a voulu couper la passe de Felix Correia, il s’est raté et Hakon Haraldsson en a profité en envoyant le ballon sous la barre (0-1, 6e). Déjà un exploit puisque la Louve n’avait encaissé qu’un seul but dans le jeu depuis le début de la saison. Le genre d’actions plutôt rares dans un premier acte dominé par les Giallorossi. Seule autre occasion digne de ce nom à mettre au crédit des visiteurs : un tir du gauche trop croisé d’Osame Sahraoui à la suite d’une combinaison avec Haraldsson (30e).

HARALDSSON LANCE LE LOSC À ROME APRÈS 6 MINUTES 🤩 Quel début de match de Lille, en direct sur CANAL+FOOT ⚡️#ROMLOSC｜ #UEL pic.twitter.com/v8DldvBjOF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2025

Mis sous pression, les Dogues ont perdu beaucoup de ballons dans leur moitié de terrain, mais ils ont pu compter sur un retour magistral d’Ayyoub Bouaddi dans les pieds de Matías Soulé, qui avait le jeu devant lui (4e). De retour après un mois d’absence, Thomas Meunier a lui aussi fait sa part en prenant le meilleur sur Evan Ferguson, notamment sur une intervention périlleuse, mais à point nommé dans la surface, du bout du pied, pour bloquer son retourné (18e). Pas du tout attaqué, El Aynaoui a tenté sa chance aux 20 mètres, mais sans conviction ni précision (22e). Le LOSC a en revanche eu très, très chaud à la demi-heure de jeu en évitant miraculeusement l’égalisation : Kostas Tsimikas est tombé sur le dos de Meunier puis sur les gants d’Özer, avant qu’El Aynaoui se jette pour pousser le ballon au fond, obligeant Aïssa Mandi à un sauvetage héroïque sur sa ligne (35e). Bilan à la pause : 10-2 aux tirs, mais bien 0-1 au tableau d’affichage.

Le magicien d’Özer

Capitaine pour sa 900e chez les pros, Olivier Giroud n’a rien eu à se mettre sous la dent en première période. Au service du collectif, le buteur a souvent joué dos au but, voyant sa seule occasion de briller, un centre de Meunier, filer bien trop haut pour lui (29e). Le champion du monde a pesé davantage au retour des vestiaires, adressant des remises vers Bouaddi (50e) ou Meunier (53e) qui n’ont pas payé. Il est même parti en profondeur (oui !), avant de se heurter à la main gauche de Mile Svilar (54e). Haraldsson avait lui aussi mis la défense romaine à l’amende en enrhumant Mario Hermoso le long de la ligne de touche, terminant son action par un centre pour personne dans les 5,50 mètres (46e). Fernandez-Pardo s’est régalé à son tour des espaces laissés par la Roma, mais Sahraoui n’a pas pu conclure au point de penalty (66e).

En réaction plus que dans l’action, les Giallorossi ont fait pleuvoir les centres sur la surface lilloise (29 sur l’ensemble du match). Chancel Mbemba en a ramassé un bon paquet et quand ce n’était pas le cas, Bryan Cristante a placé son coup de boule tout près du poteau (56e). Le match a pris une tournure totalement ahurissante lorsque l’arbitre a désigné le point de penalty pour une main de Mandi sur un corner. Tout juste entré en jeu, Artem Dovbyk a buté sur Özer (82e). Le penalty a dû être retiré, car Meunier était entré à la hâte dans la surface… et de nouveau arrêté, du même côté, par le portier lillois (84e). Dans une séquence digne d’Un jour sans fin, l’arbitre Erik Lambrechts a ENCORE ordonné que le penalty soit exécuté. C’est cette fois Soulé qui s’en est chargé, mais Özer a réussi le triplé en se détendant sur sa droite (85e). Un exploit majuscule qui a payé, malgré la frappe flottante de Manu Koné au ras du montant (90e+2). Le deuxième clean sheet de la saison, arraché avec les dents, place le LOSC dans le peloton de tête avec deux victoires en deux matchs. Toujours bon à prendre avant de se mesurer au PSG dimanche.

Roma (3-4-3) : Svilar – Çelik, Hermoso (Mancini, 55e), Ndicka – Franca, Cristante (Koné, 69e), El Aynaoui, Tsimikas (Rensch, 46e) – Soulé, Ferguson (Dovbyk, 78e), Pellegrini (El Shaarawy, 56e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Lille (4-4-2) : Özer – Verdonk (Perraud, 69e), Mbemba, Mandi, Meunier – Sahraoui (Mukau, 90e), Bouaddi, Bentaleb (André, 62e), Correia – Giroud (Igamane, 62e), Haraldsson (Fernandez-Pardo, 63e). Entraîneur : Bruno Genesio.

