Emmanuel Emegha déclare sa flamme à Ilan Kebbal

KM
Emmanuel Emegha déclare sa flamme à Ilan Kebbal

Vrai sait reconnaître vrai.

Après la victoire de Strasbourg face au Paris FC (2-3), ce dimanche, Emmanuel Emegha auteur d’une passe dé et d’un but, a tenu à vanter les mérites de l’un de ses adversaires : Ilan Kebbal. À l’issue du match, le capitaine alsacien et futur attaquant de Chelsea a pris une photo avec le milieu offensif du Paris FC, postée sur Snapchat avec la mention écrivant « Il est trop fort lui » suivi de plusieurs cœurs. Une véritable déclaration d’amour.

Ilan Kebbal, joueur du mois d’août

Si il semble être tombé sous le charme de l’Algérien, Emmanuel Emegha est loin d’en être le seul. Ilan Kebbal a été élu joueur du mois d’août en Ligue 1 par le public et les joueurs eux-mêmes. Le premier lauréat de la saison obtenu devant un autre Parisien : João Neves suivi par le Lyonnais Tyler Morton.

Avec déjà trois buts et deux passes décisives (dont une ce dimanche) en cinq matchs, le numéro 10 du PFC débute idéalement son retour dans l’élite française, après avoir été un grand artisan de la montée en Ligue 1 la saison passée. À 27 ans, l’ailier assume le statut de leader d’attaque de son équipe à travers de belles performances, ne reste plus qu’à enchaîner (et prendre des points).

Après la photo, on attend la danse Emegha-Kebbal au match retour.

Pierre Ferracci : « On a envie que le football reste accessible »

KM

