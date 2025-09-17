La famille Arnault lance un remaniement au Paris FC ?

Un club de foot est une entreprise comme les autres.

François Ferracci, le directeur sportif du Paris FC, est sur le départ. L’info émane de L’Équipe. Le canard explique que la famille Arnault passe la seconde en s’impliquant plus concrètement dans la gestion du club de la capitale, vainqueur de deux de ses quatre premiers matchs de Ligue 1 cette saison. Le fils cadet de Pierre Ferracci, arrivé en février 2024 au club, devrait être remplacé par Marco Neppe, de la galaxie Red Bull et ancien directeur du recrutement du Bayern Munich. Cet homme était déjà influent lors de la fin du mercato estival parisien, indique le journal.

Nouveau directeur général

Dans le même temps, un nouveau DG va arriver début octobre au PFC. Le successeur d’Alexis De Seze s’appelle Jean-Marc Gallot, et dirigeait la maison de champagne Veuve Clicquot, une marque possédée par LVMH (bientôt renommé LVMHPFC ?). Dans cette grande réorganisation, les services RH du club ne sont pas les seuls à se poser des questions : Pierre Ferracci ne dort pas beaucoup. L’avenir de l’actuel président du club, qui va céder ses parts (30% environ) à la famille Arnault à l’été 2027, est en suspens.

Les loges de Jean-Bouin doivent être les meilleures du continent.

